PKK üyesi suikastçı terörist Şırnak'ta yakalandı

Yaklaşık iki yıl önce şubat ayında Mersin'de üst düzey komu görevlilerine yönelik suikast girişinin failleri arasında olan ve terör örgütü üyesi olmak suçundan yakalama kararı bulunan Şey kod adlı Ali Atan'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın yapmış olduğu istihbari çalışmalar sonucunda PKK'lı teröristin, Şırnak merkeze bağlı Başağaç köyünde saklandığı tespit edildi. Bugün düzenlenen şafak operasyonu ile PKK'lı terörist Ali Atan, saklandığı evde yakalandı.



Zanlının ifadesinin alınması için emniyete götürüldüğü öğrenildi.