Web TV Haber PKK’dan kaçarak teslim olan genç kız, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti | Video

PKK’dan kaçarak teslim olan genç kız, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti | Video

PKK’dan kaçarak teslim olan genç kız, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti | Video
07.02.2020 | 15:40

Hakkari’in Şemdinli ilçesinde 5 yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan ve 9 ay önce ailesinin çabaları sonucunda PKK’dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan F.A., HDP Diyarbakır il binası önünde 157 gündür evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret ederek, eylemlerinden asla vazgeçmemelerini ve örgütün can çekiştiğini söyledi.

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