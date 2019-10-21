PKK/YPG'li teröristler çekilen ABD'li askerleri böyle taşlıyor!
Barış Pınarı Harekatı ile köşeye sıkışan ve kendilerini besleyip silahlandıran ABD tarafından terk edilen PKK/YPG'li teröristler bunalıma girdi. Önce çekilen ABD'li askerlerin yollarını kesip "Gitmeyin" diye yalvaran PKK/YPG'li teröristler istedikleri olmayınca çileden çıktı. PKK/YPG'li teröristler kendilerini besleyip silahlandıran ABD'li askerleri taşlamaya başladı.
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