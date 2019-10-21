PKK/YPG'li teröristler kendilerin terk eden ABD'li askerleri böyle taşladı

Barış Pınarı Harekatı ile nasıl kaçacaklarını şaşıran PKK/YPG'li teröristler kendilerini terk ederek giden ABD'li askerleri taş yağmuruna tuttu. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ve kararlı tutumu ile bölgedeki teröristlerini bırakarak gitmek zorunda kalan ABD'li askerler ise taş yağmuru altında hızla bölgeden uzaklaşmaya devem ediyor.