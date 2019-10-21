Web TV Haber PKK/YPG'li teröristler kendilerin terk eden ABD'li askerleri böyle taşladı

PKK/YPG'li teröristler kendilerin terk eden ABD'li askerleri böyle taşladı

21.10.2019 | 15:15

Barış Pınarı Harekatı ile nasıl kaçacaklarını şaşıran PKK/YPG'li teröristler kendilerini terk ederek giden ABD'li askerleri taş yağmuruna tuttu. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ve kararlı tutumu ile bölgedeki teröristlerini bırakarak gitmek zorunda kalan ABD'li askerler ise taş yağmuru altında hızla bölgeden uzaklaşmaya devem ediyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

16:40
Siyaset Bilimci Hüseyin Alptekin, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki son durum hakkında değerlendirmelerde bulundu 21.10.2019 | 15:50
01:51
PKK/YPG'li teröristler kendilerin terk eden ABD'li askerleri böyle taşladı 21.10.2019 | 15:15
02:01
PKK/YPG'li teröristlerin Türkiye sınırına kadar ulaşan tünelleri ortaya çıktı... Yerin 13 metre altında ve 3 metre yüksekliğinde! 21.10.2019 | 15:14
00:46
PKK/YPG'li teröristler çekilen ABD'li askerleri böyle taşlıyor! 21.10.2019 | 13:06
00:55
YPG/PKK'lılar, Suriye'de çekilen ABD'li askerlerin önünü keserek gitmemeleri için böyle yalvarıyor 21.10.2019 | 10:54
04:47
Tel Abyat'ta PKK/YPG'li teröristlerin tünellerinin içine böyle girildi... 21.10.2019 | 09:21
02:32
PKK/YPG'li teröristlerin çekilmesi nasıl izleniyor? Barış Pınarı Harekatı'na verilen 5 günlük arada 4. gün... 21.10.2019 | 08:37
11:14
'Kudüs Şairi' Nuri Pakdil dualarla son yolculuğuna uğurlandı 19.10.2019 | 15:51
02:36
Prof. Dr. Üstün Dökmen: "İnsan hayatta bir iz bırakmak ister" 19.10.2019 | 15:35
11:01
PKK/YPG’ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi 19.10.2019 | 15:28
01:32
Almanya'yı sarsan sözler! Eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel: Erdoğan bizi uyarmıştı! 19.10.2019 | 13:48
04:17
Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı'nda PKK/YPG'nin tahrip ettiği kiliseyi de kurtardı 19.10.2019 | 13:28
02:18
Mehmetçikten Türk Milleti'ne mesaj 19.10.2019 | 10:48
02:29
Büyük İstanbul Depremi için Hollandalı 'Deprem Kahini' Frank Hoogerbeets'tan uyarı: İstanbul'da deprem için o tarihlere dikkat! 19.10.2019 | 10:52
00:56
Sis İstanbul'da etkili oluyor 19.10.2019 | 09:06
02:28
Liseli öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na ‘İstiklal Marş’lı klip 18.10.2019 | 17:45
00:12
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika Barış Pınarı Harekatı paylaşımı! 18.10.2019 | 14:02
00:48
YPG'nin Resulayn'daki MOBESE merkezi basıldı 18.10.2019 | 13:52
01:41
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet'in BBC'de İngiliz sunucuya verdiği tokat gibi cevap sosyal medyada gündem oldu! 18.10.2019 | 09:13
02:00
Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Barış Pınarı Harekatı'nda teslim olan teröristin ifadesini paylaştı 18.10.2019 | 09:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN