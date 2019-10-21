PKK/YPG'li teröristler kendilerin terk eden ABD'li askerleri böyle taşladı
Barış Pınarı Harekatı ile nasıl kaçacaklarını şaşıran PKK/YPG'li teröristler kendilerini terk ederek giden ABD'li askerleri taş yağmuruna tuttu. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ve kararlı tutumu ile bölgedeki teröristlerini bırakarak gitmek zorunda kalan ABD'li askerler ise taş yağmuru altında hızla bölgeden uzaklaşmaya devem ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
16:40
01:51
PKK/YPG'li teröristler kendilerin terk eden ABD'li askerleri böyle taşladı 21.10.2019 | 15:15
02:01
00:46
PKK/YPG'li teröristler çekilen ABD'li askerleri böyle taşlıyor! 21.10.2019 | 13:06
00:55
04:47
Tel Abyat'ta PKK/YPG'li teröristlerin tünellerinin içine böyle girildi... 21.10.2019 | 09:21
02:32
11:14
'Kudüs Şairi' Nuri Pakdil dualarla son yolculuğuna uğurlandı 19.10.2019 | 15:51
02:36
Prof. Dr. Üstün Dökmen: "İnsan hayatta bir iz bırakmak ister" 19.10.2019 | 15:35
11:01
01:32
04:17
02:18
Mehmetçikten Türk Milleti'ne mesaj 19.10.2019 | 10:48
02:29
00:56
Sis İstanbul'da etkili oluyor 19.10.2019 | 09:06
02:28
Liseli öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na ‘İstiklal Marş’lı klip 18.10.2019 | 17:45
00:12
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika Barış Pınarı Harekatı paylaşımı! 18.10.2019 | 14:02
00:48
YPG'nin Resulayn'daki MOBESE merkezi basıldı 18.10.2019 | 13:52
01:41