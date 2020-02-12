Prof. Dr. Esat Arslan İdlib sürecini A Haber’e yorumladı | Video
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti Grup Toplantısı’nda Suriye ve İdlib ile ilgili önemli mesajlar verdi. Verilen mesajların anlamlarını Çağ Üniversitesi Prof. Dr. Esat Arslan, Cilvegözü Sınır kapısında A Haber’e değerlendirdi. Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının bir planlama rehberi değil, bölgede ne yapılması gerektiği ile ilgili önemli bir belge olduğunu belirtti."BAŞKOMUTANIMIZIN TALİMATIYLA ASKERLERİMİZ GEREKENİ YERİNE GETİRECEKTİR"
Çağ Üniversitesi Prof. Dr. Esat Arslan: "Başkan Erdoğan'ın konuşması çok önemlidir. Astana ve Soçi süreci içerisinde rejimin daha da tırmandığını biliyoruz. Suriye'de iç savaş başladığından bu yana çağrılı veya çağrısız birçok kuvvet bölgede bulundu ve herkes kendisi için yararlı olanı yaptı. Burada ki olumsuzluklar ise Türkiye'ye fatura edilmeye çalışıldı, Türkiye ise buna karşı çıktı. Bizim istediğimiz şey bellidir. Askerlikte hata olmaz kaza olur. Alanda ki askerlerimiz de Cumhurbaşkanımız talimatıyla gereklerini yerine getirecektir. Burada yığınaklanmanın da yapılması son derece başarılı olmuştur. Buna ek olarak 2015 yılında DAEŞ ile mücadele için Adana'dan kalkan uçaklar Cumhurbaşkanı konuşurken rejimin askerlerine askeri hava harekatı icra ettiler. Bu bir anlamda Sayın Cumhurbaşkanı Ukrayna'da iken İdlib baskınına karşı bir cevap olmuştur." ifadelerini kullandı.
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