Rejim Rusya'nın desteğiyle İdlib'e ilerliyor! | Video

Rusya destekli Beşşar Esed rejimi güçleri, Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayarak, İdlib'in Serakib ilçesine hakim oldu. İdlib'in güneydoğusunda, il merkezine 16 kilometre mesafede yer alan ilçe, İdlib'e açılan kapı olarak biliniyor.