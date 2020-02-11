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Rejimden bir haftada 2. saldırı! İdlib'te bundan sonra ne olacak? | Video

Rejimden bir haftada 2. saldırı! İdlib'te bundan sonra ne olacak? | Video
11.02.2020 | 10:37

Suriye’de sivilleri katletmeye devam eden rejim güçleri bölgede göçü ve insanlık dramını engellemek için bulunan TSK’nın kurduğu Taftanaz üssüne saldırdı, 5 asker şehit düştü. Türkiye'den anında ve misliyle karşılık verildi. Yoğun ateş altına alınan 115 rejim hedefinde 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında konuşan Akademisyen Eray Güçlüer önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye İdlib'te bundan sonraki süreçte hangi adımları atacak? Rejimden yapılan bir haftada ikinci saldırı sonrası Türkiye misliyle karşılık verdi. İdlib denkleminde düğüm Serakib'de mi çözülecek? Yeni stratejij hat nerede çizilecek? İşte tüm detaylar...

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