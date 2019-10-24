Web TV Haber Resulayn bölgesinde Mehmetçiklere hain saldırı

Resulayn bölgesinde Mehmetçiklere hain saldırı

24.10.2019 | 17:12

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında; "Barış Pınarı Harekât alanı Resulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce yapılan dron, havan ve hafif silah saldırısında beş personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılık verilmiştir." denildi.

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