Resulayn bölgesinde Mehmetçiklere hain saldırı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında; "Barış Pınarı Harekât alanı Resulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce yapılan dron, havan ve hafif silah saldırısında beş personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılık verilmiştir." denildi.