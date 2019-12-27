Resulayn'da bomba yüklü araç böyle imha edildi
Suriye’nin Resulayn kentinde kontrol noktasında bomba yüklü araç bulundu. Araçta bulunan tuzaklı bomba kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Resulayn'daki bir kontrol noktasında Suriye Milli Ordusu (SMO) bomba yüklü araç buldu. Bulunan bomba kontrollü patlatılarak etkisiz hale getirildi. Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Resulayn'da güvenliği sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrol noktaları oluşturmuştu. SMO, kontroller kapsamında yoldan geçen bir aracı durdurarak yaptığı arama sonucu bombalara ulaştı. ARAÇTA BULUNAN TUZAKLI BOMBA KONTROLLÜ OLARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ. Araç şoförünün de gözaltına alındığı aktarıldı.
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