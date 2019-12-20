Resulayn’da çevre ve şehircilik hizmetleri başladı

Uzun yıllar terör örgütü PKK/YPG işgali altında kalan ve başta kamu binaları olmak üzere elektrik, içme suyu şebekesi ve yolları tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilen Suriye’nin Resulayn kenti, Türkiye’nin kontrolüne geçtikten sonra büyük değişim yaşıyor.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonunda ihtiyaç ve eksiklikleri belirlenen Resulayn'da tahrip edilen içme suyu şebekesi ve bozulan yollarda devam eden çalışmalara Resulayn halkı da destek veriyor. SUDKOM çatısı altında Resulayn'da organize edilen çalışmalarla, Türkiye'deki kamu kurum kuruluşları ve yerel yönetimlerin makine, teçhizat ve personel desteğiyle ilçe genelinde içme suyu şebekesi aktif hale getirildi. Terör örgütünün tünel ve hendek açmak için kazdığı ve ilçeyi terk ederken tahrip ettiği cadde ve sokaklardaki molozlar, iş makineleri ve yerel halkın desteğiyle temizlenirken, bozulan kısımlar da asfalt ve kilitli parke ile onarılmaya başladı. Resulayn'daki çalışmalara büyük destek veren ilçe sakinleri, bizzat çalışmalara katılmalarının yanında işçilere çay ikram ediyor ve desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in sık sık ilçelerini ziyaret ettiğini ve tüm sorunlarıyla yakından ilgilendiğini belirten Resulayn sakinleri, "Tüm Türkiye'deki kardeşlerimizden Allah razı olsun. Harekatın hemen ardından yanımızda olmaya, sorunlarımıza çareler üretmeye başladılar. Şanlıurfa Valimiz Abdullah Erin'e çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.