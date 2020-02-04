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Rusya ilişkileri İdlib saldırısından etkilenir mi?

Rusya ilişkileri İdlib saldırısından etkilenir mi?
04.02.2020 | 17:14

İdlib’de rejim güçlerinin saldırısı sonucu 1’i sivil, 8 asker şehit olurken 13 asker de yaralandı. Bu noktada devam eden Türkiye- Moskova görüşmelerinin de süreceği öngörülüyor.  ANKASAM Uluslararası İlişkiler Uzmanı Kadir Ertaç Çelik İdlib’de yapılan hain saldırının nedenlerini A Haber’e değerlendirdi.

ANKASAM Uluslararası İlişkiler Uzmanı Kadir Ertaç Çelik "Rejim bütün ülkeye hakim olmaya çalışmaktadır. Özellikle Astana süreci sonrası Rusya-İran ve Türkiye iş birliği bir anlamda rejimin daha rahat hareket etmesini beraberinde getirdi. Çünkü rejim dolaylı olarak Rusya veya İran üzerinden Türkiye ile de iletişim kanallarına kavuşmuştu. "dedi.

"TÜRKİYE-RUSYA ARASINDA CİDDİ BİR İŞBİRLİĞİ YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

ANKASAM Uluslararası İlişkiler Uzmanı Kadir Ertaç Çelik: "2011' de halk hareketleriyle başlayan Suriye meselesini incelediğimizde devletlerin doğrudan çatışmadan ziyade vekil aktörler üzerinden yürüttüklerini gözlemlemekteydik. Ancak rejimin son hamlelerine bakıldığında özellikle Türkiye'yi bir mezhep çatışmasının içerisine çekmeye çalıştığını görmekteyiz. Bugün Türkiye ve Rusya arasında askeri ve politik anlamda ciddi bir iş birliği yürütülmektedir. 2. Dünya Savaşı sonrası en iyi dönemi yaşadığını ifade edebiliriz. Enerji, güvenlik, politika ve ekonomik boyutlarda ilişkilere sahip iki devletten bahsediyoruz. Rusya bu karşılıklı bağımlılık noktasında Türkiye'yi denklemin dışına itmeyecektir." ifadesinde bulundu.

Başkan Erdoğan ve Putin'in masada krizi yumuşatmaya yönelik çalışmalara girebileceğini belirten Çelik: "Bizler geçmişte Türkiye-Rusya ilişkilerinde Sayın Erdoğan ve Putin'in bu tip krizleri diplomatik manevra yetenekleri sayesinde çözdüklerine çok kez şahit olmuştuk. Bu noktada krizin yumuşatılmasının Rusya'nın gelecek vizyonu açısından vazgeçilmez konular arasında yer alması son derece önemlidir."dedi.

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