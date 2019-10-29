Rusya'da flaş çekilme açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı, Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde Ankara’ya gelen Rus askeri heyeti ile ikinci gün çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Rusya konuyla ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Rus Dışişleri, "YPG'nin çekilmesi planlanandan önce bitti." açıklamasında bulundu.