Web TV Haber Sabiha Gökçen'de Pegasus uçağının pistten çıkma anı kamerada

Sabiha Gökçen'de Pegasus uçağının pistten çıkma anı kamerada

08.01.2020 | 00:13

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah saatlerinde Pegasus Havayollarına ait uçağın pistten çıkma anı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde uçak sorunsuz bir şekilde piste iniyor ancak ardından bilinmeyen bir nedenden pistten çıkıyor.

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