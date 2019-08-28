Sadık Albayrak, Şule Yüksel Şenler'i A Haber'de anlattı: Bir davada, bir inançta öncüydü

1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazanan ve başörtü mücadelesinin sembol isimlerinden sayılan gazeteci - yazar Şule Yüksel Şenler Vefat Etti. Şenler'in cenazesi yarın öğle namazına müteakip Eyüp Sultan Camii'nden uğurlanacak. Cenaze törenine Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katılacak. A Haber canlı yayına telefonla bağlanan gazeteci - yazar Sadık Albayrak, Türkiye’nin önemli kaybı Şule Yüksel Şenler vefatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, “Şule Hanım’ın şöyle bir özelliği var; bir davada, bir inançta, bir yaşam tarzında öncü olması çok önemliydi. Bizim camiada da hele hele kadının tarzıyla horlandığı bir dönemde yepyeni bir uyanışın temsilcisi olarak ortaya çıktı. Mektepli olmamasına rağmen, başörtüsüyle kadınların haklarını o örtüyle bir kimliğe büründürerek Anadolu’yu dolaşmaya başlayan, arkasından Cenab-ı Hakkın lütfettiği bir üslupla kalemine güvenerek yazması başlı başına bir olaydı. ” dedi.