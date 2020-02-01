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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Vuhan'dan getirilen 42 kişide koronavirüsü şüphesi bulunmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Vuhan'dan getirilen 42 kişide koronavirüsü şüphesi bulunmadı
01.02.2020 | 22:36

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Vuhan kentinden getirilen 42 kişide koronavirüsü şüphesi bulunmadığını bildirdi. Koca, 32 saatlik tahliye operasyonunun ardından Etimesgut Askeri Havalimanı'na gelen Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A400 M tipi askeri kargo uçağını karşıladı. Karşılamada Ankara Valisi Vasip Şahin ve Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen de yer aldı. Operasyona ilişkin basın mensuplarına bilgi veren Bakan Koca, 42 kişiyi sağ salim getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Operasyonun ambulansa dönüştürülen TSK'ye ait bir uçakla gerçekleştirildiğini aktaran Koca, uçağın beraberindeki sağlık ekibiyle, dün öğlen saatlerinde hareket ettiğini hatırlattı.

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