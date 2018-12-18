Şanlıurfa Siverek'te kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza sabah saatlerinde ilçeye bağlı Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Ferhat Burçak'ın kullandığı 27 F 7174 plakalı otomobil, ara sokaktan caddeye çıkan Ferman Uzun'un kullandığı 63 ER 514 plakalı motosiklete çaptı. Çarpmanın etkisi ile yolsa savrulan Uzun yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzun'un bacağında kırık oluştuğu öğrenildi.



Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise olay yerindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.