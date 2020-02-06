Şehitten geriye 3 aylık kızıyla vedalaştığı görüntüler kaldı | Video
Van'da yaşanan çığ felaketinde şehit düşen Aydınlı Uzman Çavuş Muammer Keskin’nden geriye, 3 aylık kızıyla işe gitmeden önde vedalaştığı duygusal görüntüler kaldı. Van'daki çığ felaketinde şehit düşen askerler ve güvenlik korucularının birisi olan Aydınlı Uzman Çavuş Muammer Keskin’in naaşı, toprağa verilmek üzere baba ocağı Çine ilçesine uğurlandı. Şehitten geriye ise bir okul arkadaşının paylaştığı görüntüler kaldı. Görüntüde 3 aylık kızını öperek, “İşe gitmem lazım babam. İşe gitmezsem nasıl ekmek yiyeceğiz o zaman. Çalışmam lazım kızım. Gelince ben seni öperim olmaz mı?” diyen şehidin, bu sözleri okuyanları duygulandırdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:19
Petrol fiyatlarında koronavirüs etkisi! | Video 06.02.2020 | 15:57
00:43
Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu | Video 06.02.2020 | 15:42
00:57
Ordu'da fırtına çatıları uçurdu; ilçelerde okullar tatil edildi | Video 06.02.2020 | 15:44
00:54
04:38
30:44
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'la ilgili açıklama | Video 06.02.2020 | 15:14
01:35
MHP 'Kılıçdaroğlu' raporunu tamamlayarak suç duyurusunda bulundu | Video 06.02.2020 | 15:09
04:38
Uçak kazasından sağ kurtulan yolcu o anları A Haber’e anlattı | Video 06.02.2020 | 14:57
01:15
Düzce'de iki yaşındaki çocuğa şiddet! | Video 06.02.2020 | 15:02
01:00
Seda Akgül'den Hakan Ural'a cevap: Acilen kanıtlanmasını istiyorum | Video 06.02.2020 | 14:34
00:42
02:07
00:31
Şehitten geriye 3 aylık kızıyla vedalaştığı görüntüler kaldı | Video 06.02.2020 | 14:22
01:13
Hakkari şehitlerine veda! | Video 06.02.2020 | 14:21
02:29
03:52
Uçak kazasında acil durum kapıları neden açılmadı? | Video 06.02.2020 | 14:16
03:50
08:56
01:05
Manisa'da Muradiye sanayii bölgesinde fabrika yangını çıktı | Video 06.02.2020 | 12:48
01:39
Diş hekimi kadın öldü; eşi işi çıkınca uçak kazasından kurtuldu | Video 06.02.2020 | 12:28