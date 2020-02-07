Web TV Haber Şehitten geriye 3 aylık kızıyla vedalaştığı yürek yakan bu görüntüler kaldı | Video

Şehitten geriye 3 aylık kızıyla vedalaştığı yürek yakan bu görüntüler kaldı | Video

Şehitten geriye 3 aylık kızıyla vedalaştığı yürek yakan bu görüntüler kaldı | Video
07.02.2020 | 15:44

Van'da yaşanan çığ felaketinde şehit düşen Aydınlı Uzman Çavuş Muammer Keskin’nden geriye, 3 aylık kızıyla işe gitmeden önde vedalaştığı duygusal görüntüler kaldı.

Van'daki çığ felaketinde şehit düşen askerler ve güvenlik korucularının birisi olan Aydınlı Uzman Çavuş Muammer Keskin'in naaşı, toprağa verilmek üzere baba ocağı Çine ilçesine uğurlandı. Şehitten geriye ise bir okul arkadaşının paylaştığı görüntüler kaldı. Görüntüde 3 aylık kızını öperek, "İşe gitmem lazım babam. İşe gitmezsem nasıl ekmek yiyeceğiz o zaman. Çalışmam lazım kızım. Gelince ben seni öperim olmaz mı?" diyen şehidin, bu sözleri okuyanları duygulandırdı.

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