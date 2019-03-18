Selçuk Bayraktar'dan Çanakkale ve Afrin zaferine ilişkin anlamlı paylaşım

Bayraktar şu paylaşımlarda bulundu:

"7.3.2018 SİHA yer kontrol istasyonu saat gece 1:30. TSK'mız Afrin'i kuşatmıştır. 15 silahlı terörist SİHA tarafından takip edilmektedir. SİHA'nın tek atışıyla tümü etkisiz hale getirilir.

2.Ordu Komutanı'mız Metin Temel SİHA'ların aktardığı görüntülerden teröristlerin artık direnemeyeceklerine hükmeder.Konu Cumhurbaşkanı'mıza arz edilerek müsadeleri ve talimatları sorulur.

Cumhurbaşkanı'mızın talimatının gelmesiyle 18 Mart 2018 sabahı birliklerimiz Afrin merkezine girer.

Çanakkale ve Afrin zaferlerimiz kutlu olsun. Milletimiz ebediyete kadar var olsun!"