Şırnak İdlib Devlet Hastanesi'nde yangın! | Video
Şırnak'ın İdil ilçesinde Devlet Hastanesi'nin yönetim binasında yangın çıktı. itfaiye ekiplerince söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
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