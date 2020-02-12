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Şişli'de cipiyle kırmızı ışıkta bekleyen otobüse çarptı | Video

Şişli'de cipiyle kırmızı ışıkta bekleyen otobüse çarptı | Video
12.02.2020 | 14:08

Şişli'de aşırı hız yaptığı iddia edilen Katar uyruklu sürücü, kırmızı ışıkta bekleyen içinde yolcuların da bulunduğu halk otobüsüne çarptı. Kazada cipin sürücüsü yaralandı, aracı ise kullanılamaz hale geldi. Otobüsün şoförü, ? Otobüste yolcular vardı, panik yaşandı ancak çok şükür onlarda bir şey yok?? dedi. Kaza, Halaskargazi Caddesi üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Taksim?den Mecidiyeköy istikametine giden halk otobüsü kırmızı ışıkta durdu. Aynı istikamette seyreden lüks cipin sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle ışıkta bekleyen otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle halk otobüsü metrelerce ileri fırlarken cipin sürücüsü ise yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen bağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı kişiyi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Katar uyruklu sürücünün, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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