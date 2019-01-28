Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Sivas'ta traktörlerini birbirlerine bağlayıp güç yarıştırdılar!

Sivas’ta iki traktör sahibi traktörlerinin gücünü yarıştırmak için traktörler ile halat çekme yarışı yaptı.

Sivas'ın Ulaş ilçesi Küpeli köyünde iki traktör sahibinin traktörleri ile gerçekleştirdiği halat çekme yarışı eğlenceli görüntüler oluşturdu. Traktör sahipleri traktörlerinin hangisinin daha güçlü olduğunu konusunda inatlaşınca traktörleri ile halat çekme yarışı yaptı. İki traktörün arasına çelik halat bağlandı. Yola ise düz bir çizgi çizildi. Start verilmesi ile traktörler var güçlerin halat yarışı başladı. Yarış eğlenceli görüntüler oluşturdu. Cep telefonu ile kaydedilen bu anlar sosyal medyada paylaşıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivas'ta traktörlerini birbirlerine bağlayıp güç yarıştırdılar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN