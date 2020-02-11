Soba bir anda parladı, müşteriler neye uğradığını şaşırdı...O anlar kamerada | Video

Rize Merkez Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan bir çay ocağında yaşanan olay herkesi güldürdü. Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda işletmeci Seçkin Memişoğlu masaların üzerinde bulunan kağıt parçalarını toplayarak sobaya attı. İçerisinde plastik olan soba kağıt parçalarının da atılması sonucu bir anda yüksek bir sesle yanmaya başladı. Ne olduğunu anlamayan sobanın etrafında oturanlar ise o sesle bir anda etrafa savruldu. O anlar ise işletmenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.