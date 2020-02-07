Web TV Haber Sömürgeci Türkiye ifadesi pahalıya patladı! | Video

Sömürgeci Türkiye ifadesi pahalıya patladı! | Video

Sömürgeci Türkiye ifadesi pahalıya patladı! | Video
07.02.2020 | 10:51

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yayın ilkelerine uymadıkları gerekçesiyle 6 kanala idari para cezası verilmesini kararlaştırdı. Ceza alanlardan biri de Amerikan kanalı Fox TV. RTÜK, Fox TV’ye, Libya’yla güvenlik ve askeri işbirliği anlaşması yapan Türkiye’yi sömürgeci ilan eden tetikçi Fatih Portakal yüzünden ağır para cezası verdi

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