Son dakika! Afrin'de bombalı saldırı... Olay yerinden ilk görüntüler | Video
Son dakika flaş haberi... Afrin'de bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği değerlendirilen bombalı terörist saldır düzenlendi. Ölü ve yaralıların olabileceği değerlendirilen bombalı terörist saldırının gerçekleştirildiği olay yerinden ilk görüntüler ortaya çıktı...
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