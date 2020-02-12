Son dakika! Afrin'deki kalleş bombalı saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı | Video
Son dakika haberi... Afrin'de bombalı araçla gerçekleştirilen terörist saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı.
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