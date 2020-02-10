Son dakika! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Türel ve Yılmaz’ın yaralandığı kaza anı görüntüleri ortaya çıktı
Antalya’da Parti Yerel yönetimlerden sorumlu başkanı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, AK Partili Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz’ın yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazası güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
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