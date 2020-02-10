Son dakika! AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'dan İBB'nin ulaşım zammına tepki | Video

Son dakika haberi... Vatandaşlar tarafından büyük tepki çeken İBB'nin yüzde 35'lik ulaşım zammına AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu "Ahlaki hiçbir yönü olmadığını düşünüyorum" dedi. Son dakika gelen bilgilere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından ulaşıma yapılan yüzde 35'e varan zamlar uygulanmaya başlandı. AK Parti grubunun, bugün yapılacak İBB'nin Şubat ayı meclis toplantısında konuyu gündeme getireceği öğrenildi.