Son dakika! "Askerlerimiz artık savaş pozisyonunda" Emekli Kurmay Albay Tokmakoğlu, canlı yayında cevap verdi... | Video

Son dakika flaş haber... Rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gerçekleştirdiği alçak topçu saldırının ardından Mehmetçik tüm hedefleri imha etti! A Haber canlı yayınında Banu El, "Askerlerimiz artık savaş pozisyonunda" diyerek Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu'na "Biz Türk Milleti olarak önümüzdeki bir kaç saatte ne beklemeliyiz?" sorusunu yöneltti...