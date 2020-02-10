Son dakika! "Askerlerimiz artık savaş pozisyonunda" Emekli Kurmay Albay Tokmakoğlu, canlı yayında cevap verdi... | Video
Son dakika flaş haber... Rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gerçekleştirdiği alçak topçu saldırının ardından Mehmetçik tüm hedefleri imha etti! A Haber canlı yayınında Banu El, "Askerlerimiz artık savaş pozisyonunda" diyerek Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu'na "Biz Türk Milleti olarak önümüzdeki bir kaç saatte ne beklemeliyiz?" sorusunu yöneltti...
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