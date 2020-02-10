Son dakika! Bankaların aldıkları EFT ücretlerine indirim! İşte yeni 2020 yılı EFT ücretleri... | Video

Son dakika flaş haber... Bankaların aldıkları EFT ücretlerine yeni düzenleme! Bankaların aldıkları EFT ücretlerinde büyük indirim. İşte bankaların 2020 yılı yeni EFT ücretleri...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vatandaş ve iş dünyasını yakından ilgilendiren banka komisyon ve ücretlerine standart getirildiğini söyledi. Bakan Albayrak, "Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ücret ve komisyonlara standartlar getirdi. Ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyon sayısı 2 bin 400'den 51'e, finansal tüketicilerde 20'den 16'ya indirildi, önemli sınırlamalar getirildi" dedi.