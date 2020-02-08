Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Elazığ'da önemli açıklamalar | Video

Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 6.8 Elazığ depreminin ardından Elazığ'da gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "558 acil yıkılacak bina tespiti yaptık. Toplam ağır hasarlı bina sayısı 8519'dur." açıklamasını yaptı.