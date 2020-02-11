Web TV Haber Son dakika! CHP'li Yalova Belediyesi'nde 4 gözaltı! 22 Milyonluk vurgunda flaş gelişme | Video

Son dakika! CHP'li Yalova Belediyesi'nde 4 gözaltı! 22 Milyonluk vurgunda flaş gelişme | Video

Son dakika! CHP'li Yalova Belediyesi'nde 4 gözaltı! 22 Milyonluk vurgunda flaş gelişme | Video
11.02.2020 | 11:48

Son dakika haberi... 22 milyon TL'lik vurgunun yaşandığı CHP'li Yalova Belediyesi'nde; aralarında başkan yardımcısının da olduğu 4 kişi için gözaltı kararı verildi.

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