Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu! (12 Şubat 2020 Salı) | Video
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
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