Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ - CHP ittifakını ortaya koyan o görüntüleri izletti | Video

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP ile FETÖ'nün işbirliğini ortaya koyan görüntüleri izletti. Türk siyasi tarihinde FETÖ parti operasyonlarının en önemli aktörü olarak karşımıza çıktı. Hedefindeki siyasi partilerden birisi de CHP'ydi. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal kaset kumpası ile görevden indirildi. Yerine de Kemal Kılıçdaroğlu getirildi. Ve daha sonra herşey adım adım ilerledi... İşte FETÖ - CHP ittifakını ortaya koyan o görüntüler...