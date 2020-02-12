Web TV Haber Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması | Video

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması | Video

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması | Video
12.02.2020 | 11:37

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında; İdlib ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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