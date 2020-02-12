Web TV Haber Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalar | Video

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalar | Video

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalar | Video
12.02.2020 | 16:27

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Adalar Hattına Yüzde 100 Zam! | Video 01:18
İstanbul Adalar Hattına Yüzde 100 Zam! | Video 12.02.2020 | 16:48
İvriz Baraj Gölü'nde 12 flamingo ölü bulundu | Video 00:55
İvriz Baraj Gölü'nde 12 flamingo ölü bulundu | Video 12.02.2020 | 16:26
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalar | Video 24:49
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalar | Video 12.02.2020 | 16:27
Türkiye'nin konuştuğu o cinayet! Yardım etmek istedi, katil oldu | Video 02:10
Türkiye'nin konuştuğu o cinayet! Yardım etmek istedi, katil oldu | Video 12.02.2020 | 16:13
Genç kızı öldürmeye götürürken yakalandılar | Video 02:13
Genç kızı öldürmeye götürürken yakalandılar | Video 12.02.2020 | 16:08
Sabiha Gökçen'de panik anları! Kaptan pilot havada bilincini kaybetti | Video 01:15
Sabiha Gökçen'de panik anları! Kaptan pilot havada bilincini kaybetti | Video 12.02.2020 | 15:59
Son dakika... Kamışlı'da ABD askerleri ile rejim güçleri arasında çatışma çıktı! | Video 04:41
Son dakika... Kamışlı'da ABD askerleri ile rejim güçleri arasında çatışma çıktı! | Video 12.02.2020 | 15:55
Gümüşhane- Trabzon yolunda çığ düştü! Yolcu minibüsü çığdan son anda kurtuldu | Video 01:14
Gümüşhane- Trabzon yolunda çığ düştü! Yolcu minibüsü çığdan son anda kurtuldu | Video 12.02.2020 | 15:53
Son dakika: İşte Esad rejiminin helikopterinin enkazı! Muhalifler düşürmüş o anlar kaydedilmişti | Video 05:44
Son dakika: İşte Esad rejiminin helikopterinin enkazı! Muhalifler düşürmüş o anlar kaydedilmişti | Video 12.02.2020 | 15:49
Pazar-Hemşin yolunda heyelan! Toprak kayması böyle görüntülendi | Video 00:49
Pazar-Hemşin yolunda heyelan! Toprak kayması böyle görüntülendi | Video 12.02.2020 | 15:33
Ordu'da lokanta işletmecisi kız kendini çocuklara adadı | Video 04:38
Ordu'da lokanta işletmecisi kız kendini çocuklara adadı | Video 12.02.2020 | 15:48
Son dakika! İşte İdlib’de son yaşanan gelişmeler | Vİdeo 08:22
Son dakika! İşte İdlib’de son yaşanan gelişmeler | Vİdeo 12.02.2020 | 15:28
Tuzlanmayan yollar buz pistine döndü! Karda kayan belediye otobüsü 2 araca çarptı | Video 01:23
Tuzlanmayan yollar buz pistine döndü! Karda kayan belediye otobüsü 2 araca çarptı | Video 12.02.2020 | 15:00
Son dakika haberi: ABD askerleri Suriye'de Esad rejimi güçlerine bomba yağdırdı | Video 02:08
Son dakika haberi: ABD askerleri Suriye'de Esad rejimi güçlerine bomba yağdırdı | Video 12.02.2020 | 15:09
ABD heyetinden NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız mesajı | Video 03:24
ABD heyetinden "NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız" mesajı | Video 12.02.2020 | 15:03
Kar ve tipi mahsur bıraktı...Hatay'da yolda kalanlar kurtarıldı | Video 02:02
Kar ve tipi mahsur bıraktı...Hatay'da yolda kalanlar kurtarıldı | Video 12.02.2020 | 14:53
Terör örgütünün gençlik yapılanmasına operasyon 12 gözaltı | Video 01:36
Terör örgütünün gençlik yapılanmasına operasyon 12 gözaltı | Video 12.02.2020 | 14:53
Şişli'de cipiyle kırmızı ışıkta bekleyen otobüse çarptı | Video 03:27
Şişli'de cipiyle kırmızı ışıkta bekleyen otobüse çarptı | Video 12.02.2020 | 14:08
Son dakika! Sosyal medya, garaj girişine park eden aracı çarparak hurdaya çeviren şoförü konuşuyor! 00:22
Son dakika! Sosyal medya, garaj girişine park eden aracı çarparak hurdaya çeviren şoförü konuşuyor! 12.02.2020 | 13:26
Son dakika... Hava Kuvvetleri Eski Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu'dan İdlib’e ilişkin önemli açıklama | Video 03:29
Son dakika... Hava Kuvvetleri Eski Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu'dan İdlib’e ilişkin önemli açıklama | Video 12.02.2020 | 13:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN