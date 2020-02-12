Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalar | Video
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Son dakika! İşte İdlib’de son yaşanan gelişmeler | Vİdeo 12.02.2020 | 15:28
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Şişli'de cipiyle kırmızı ışıkta bekleyen otobüse çarptı | Video 12.02.2020 | 14:08
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