Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Savunma Bakanı Akar'la kritik İblid görüşmesi | Video
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim güçlerinin Türk askerlerine karşı düzenlediği saldırı sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.
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