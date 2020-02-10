Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Slovenya Dışişleri Bakanı Cerar'dan ortak basın toplantısı | Video

Son Dakika Haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Cerar ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Rus heyet ile İdlib görüşmelerine ilişkin "Ateşkes için rejimin saldırganlığı durmalı" dedi.