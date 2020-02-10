Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Slovenya Dışişleri Bakanı Cerar'dan ortak basın toplantısı | Video
Son Dakika Haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Cerar ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Rus heyet ile İdlib görüşmelerine ilişkin "Ateşkes için rejimin saldırganlığı durmalı" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:12
01:53
05:08
03:09
03:34
00:41
05:05
00:54
05:05
04:07
01:05
Son dakika! Poşetle kayak keyfinde yaşanan kaza dehşeti kamerada | Video 10.02.2020 | 10:09
00:57
Son dakika! Afrin'de bombalı saldırı... Olay yerinden ilk görüntüler | Video 10.02.2020 | 10:11
06:59
00:14
02:07
03:17
00:58
04:23
01:16
İBB’nin ulaşım zammı protesto edildi | Video 09.02.2020 | 18:13
01:16
HDP önünde ‘parmak sallama’ gerginliği | Video 09.02.2020 | 17:00