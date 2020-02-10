Web TV Haber Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan flaş Suriye açıklaması "Ateşkes için rejimin..." | Video

Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan flaş Suriye açıklaması "Ateşkes için rejimin..." | Video

Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan flaş Suriye açıklaması
10.02.2020 | 12:35

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan flaş Suriye, rejim güçleri açıklaması! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamasında Ateşkes için rejimin saldırganlığının durması gerektiğini söyledi.

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