Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan flaş İblid açıklaması | Video
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan son dakika flaş İblid açıklaması. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Lajcak ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Rusya'dan yarın gelecek bir heyetle İdlib'deki durumun görüşüleceğini söyledi.
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