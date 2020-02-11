Web TV Haber Son dakika! Diyarbakır - Batman'da başlatılan Kapan - 6 Zori Operasyonu'nda ilk görüntüler | Video

Son dakika! Diyarbakır - Batman'da başlatılan Kapan - 6 Zori Operasyonu'nda ilk görüntüler | Video

Son dakika! Diyarbakır - Batman'da başlatılan Kapan - 6 Zori Operasyonu'nda ilk görüntüler | Video
11.02.2020 | 10:10

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman ara hattında 1440 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-6 Zori Operasyonu" başlatıldı. Operasyona Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu Timleri katılıyor.

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