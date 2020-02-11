Son dakika! Dolar, Euro, TL (11 Şubat 2020 Salı) döviz kurları bugün ne kadar?
Son dakika haberi.... ABD Doları, Euro, TL 11 Şubat 2020 Salı (bugün) kurları ne kadar? İşte 11 Şubat 2020 Salı günü için Euro, ABD Doları ve (Döviz kurları) TL karşılıkları...
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