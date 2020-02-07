Son dakika! Elazığ'daki 6,8'lik depremin yeni ortaya çıkan görüntüleri kan dondurdu | Video

Son dakika flaş haber... Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan o anlar depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice olan 6.8'lik depremde çok sayıda yapı hasar görürken Elazığ ve Malatya'da 41 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı. Çok katlı 4 binanın yıkıldığı, yüzlerce yapının ağır hasar gördüğü o depreme ait yeni görüntülerde gelmeye devam ediyor. Deprem günü önemli görev üstlenen hastanelerden biri olan Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin güvenlik kameraları o anları saniye saniye kaydetti.Görüntüler depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.



Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kapıların kendi kendine kapanması, ambulansın sallanması, insanların kaçışması, bir birine veya kolonlara sarılarak beklemeleri yer aldı. Hasta giriş kayıt kısmında bekleyenlerin kaçıştığı o anda bir görevli personelin ise masanın altına saklanması dikkat çekti.