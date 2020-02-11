Son dakika: Evlat nöbetinden sevindiren haber! Bir aile daha çocuğuna kavuştu | Video
Diyarbakır'daki HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren ailelerden sevindiren haber geldi. Son dakika bilgilerine göre bir aile daha çocuğuna kavuştu. Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu, güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Hüseyin'e 5 yıllık hasretin ardından sarıldı.
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