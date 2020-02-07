Web TV Haber Son dakika! Fahrettin Altun'dan "Barışın anahtarı Türkiye'dir" paylaşımı | Video

Son dakika! Fahrettin Altun'dan "Barışın anahtarı Türkiye'dir" paylaşımı | Video

Son dakika! Fahrettin Altun'dan
07.02.2020 | 12:42

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan dikkat çeken bir video paylaştı. Türkiye olarak Suriye'den her zaman barıştan yana olduklarını söyleyen Altun " Bundan sonra da gerekli tüm adımları atarak, bölgede istikrar için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

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