Son dakika! Fahrettin Altun'dan "Barışın anahtarı Türkiye'dir" paylaşımı | Video
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan dikkat çeken bir video paylaştı. Türkiye olarak Suriye'den her zaman barıştan yana olduklarını söyleyen Altun " Bundan sonra da gerekli tüm adımları atarak, bölgede istikrar için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.
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