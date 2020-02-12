Son dakika haberi: ABD askerleri Suriye'de Esad rejimi güçlerine bomba yağdırdı | Video
Son dakika haberine göre ABD askerleri Suriye'de Esad rejimi güçlerine ait 2 hedefi vurdu. Suriye'nin Haseke bölgesinde Esad rejimi ile çatışmaya giren ABD askerleri Esad rejiminin 1 unsurunu öldürdü. ABD'ye ait Tel Beyder üssünden havalanan savaş uçakları rejim unsurlarına bomba yağdırdı.
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