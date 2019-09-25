Son dakika haberi: Kıran-3 operasyonu başladı! İşte ilk görüntüler...

İçişleri Bakanlığınca 21 Eylül'de başlatılan Kıran-3 Operasyonu'nda, ikisi gri listede olmak üzere toplam 16 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yurt dışında terörle mücadele harekatları yürütülürken yurt içinde de Hakkari, Şırnak, Van, Siirt ve Mardin kırsalında bölücü terör örgütünün kış üslenmesi hazırlıklarını bertaraf etmek, hareket kabiliyeti daralan terör örgütünün, kış üslenmesine girmeden terörist grupları bulup etkisiz hale getirmek, terör örgütünün komuta kontrol sistemini parçalamak ve haberleşme ağını çökertmek, teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla 17 Ağustos'tan itibaren büyük çaplı "Kıran" operasyonları başlatıldı.

Bu kapsamda, Kıran-1 Operasyonu, Kavaklı bölgesi merkez olmak üzere, Hakkari-Van-Şırnak ara hattında, Kıran-2 Operasyonu, 27 Ağustos'tan itibaren Bagok ve Mava alanları merkez olmak üzere Mardin-Batman-Şırnak ara hattında, Kıran-3 Operasyonu ise 21 Eylül'den itibaren Herekol ve Bestler Dereler bölgesi merkez olmak üzere Siirt ve Şırnak ara hattında başladı.

52 TERÖR NOKTASI İMHA EDİLDİ

Kıran-1 Operasyonu kapsamında, dün Hakkri'de etkisiz hale getirilen 7 teröristle beraber toplam 18 terörist etkisiz hale getirildi, 6 iş birlikçi yakalandı, 45 mağara, sığınak ve depo imha edildi.

Operasyonda, 5 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bir dragunov keskin nişancı tüfeği, bir M-16 piyade tüfeği, 4 makinalı tüfek, 5 RPG-7 roketatar, 4 AT-4 tanksavar füzesi, 15 el bombası, çok sayıda mühimmat, 7 el yapımı patlayıcı (EYP), 15,5 kilogram patlayıcı madde, 20 kilogram uyuşturucu madde (eroin), çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.