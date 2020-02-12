Son dakika... Hava Kuvvetleri Eski Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu'dan İdlib’e ilişkin önemli açıklama | Video

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti Grup Toplantısı’nda konuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan: “İdlib'de sivil yerleşim yerlerini vuran hava araçları, artık eskisi gibi rahat hareket edemeyeceklerdir. İdlib'de Soçi Anlaşması'na bağlı kalmadan rejim güçlerini gördüğümüz her yerde vuracağız. Türkiye'yi hedef alan herkes bunun bedelini her yerde ödeyeceğini bilmelidir." dedi. Konuya ilişkin gelişmeleri Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu A Haber’e yorumladı.

"TÜRKİYE TEDBİRİNİ ÖNCEDEN ALMIŞTI"

Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu: "Rusya ile Moskova'daki toplantılarda, İdlib ile ilgili konuyu hep masada tuttuk. Burada bir insanlık dramı vardı ve bu düzelsin istedik. Bunun önlenmesi ile ilgili olarak uzunca müzakereler yapıldı ve o periyodu görmezden gelemeyiz. Şehit verdiğimiz süreye gelen kadar Türkiye kararını vermiş ve bu süre içinde Türkiye tedbirlerini almak için intikallerine başladı. Serakip'te ilk şehitlerin verildiği ana kadar gelen birliklerimizi düşünürsek Türkiye tedbiri zaten o dönem almıştı. Yığınaklama safhasında, İdlib'e gelebilecek tehditleri göğüslemek ve Soçi mutabakatına bağlı kalmak amacıyla biz oraya gelmiştik. Hem Suriyeliler ile ilgili hem de birliklerimizle alakalı olduğu safhada birinci saldırı oldu. Biz o takdirde Moskova'ya: "Burada ateşkes var ancak siz saldırıları durdurmadınız." demiştik. Nitekim bunun üzerine heyet Ankara'ya gelmişti. Burada anlaşılan şuydu, Moskova burada anlaşmalara bağlı kalarak bu yürüyüşünü devam ettirmeyecek ve rejim güçlerini ön planda tutacak gibi bir durum söz konusuydu." şeklinde ifade etti.