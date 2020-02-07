Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan sigorta sektörü vurgusu | Video
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, finans politikaları açısından önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi. Bakan Albayrak sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği ile sektörün gündemindeki konuları konuştuk. Yeni değişim dönemi, sektörün finans sistemimiz içindeki payını artıracağımız bir dönem olacak" dedi.
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