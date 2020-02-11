Son dakika! İBB AK Parti Meclis Grubu, yüzde 35'lik ulaşım zammına itiraz edecek | Video
Son dakika haberi... İbb'nin yüzde 35'lik ulaşım zammına tepkiler sürüyor! İBB AK Parti Meclis Grubu, İBB Meclisi'nde yüzde 35'lik ulaşım zammına itiraz edeceği açıklandı.
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